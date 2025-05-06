"Нашебачення. Повернення легенди": як купити квитки на дійство і де дивитись онлайн
У середу, 7 травня, у Києві відбудеться другий музично-благодійний конкурс "Нашебачення 2025. Повернення легенди". Захід організовує гурт Badstreet Boys.
Чим здивує "Нашебачення 2025" - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Хто виступить
Організатори вже оголосили частину учасників. Серед них:
- Віталій Козловський (за чутками, працює над новим образом за допомогою галицького мольфара)
- Маша Кондратенко
- Positiff
- Latexfauna
- Vivienne Mort
- Катерина Павленко (Go_A)
- проєкт МУР
- Влад Шериф
- Міша Крупін
- Brykulets
- Ivan Liulienov & Damnitskyi
- Брати Борисенки
Спеціальний гість - всесвітньо відомий артист Pitbull. Водночас організатори обіцяють ще кілька несподіванок.Афіша конкурсу "НАШЕБАЧЕННЯ 2025"
Як обиратимуть переможця
Формат конкурсу залишається незмінним: переможця визначатимуть глядацькі донати. Усі зібрані кошти передадуть на потреби Сил оборони України.
Головний приз - сольний концерт у місті Жовті Води.
Чим відзначився проєкт раніше
Торік "Нашебачення", створене як пародійна альтернатива "Євробаченню", зібрало понад 4,8 млн гривень для ЗСУ. Тоді перемогу здобули гурт Курган & Agregat разом із Братами Борисенками.
Ідея виникла після того, як пісня "Eurovision Song" від Badstreet Boys не потрапила до нацвідбору на "Євробачення-2024". У 2025 році вона прозвучала вже поза конкурсом.
Що відомо про Badstreet Boys
Badstreet Boys - сатирично-донатний гурт, до складу якого входять співак Dantes, коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ і музикант Слава Кедр. За словами учасників, гурт є пародією на американський бойз-бенд Backstreet Boys. Хто ж є продюсером проєкту - поки не розкривають.Badstreet Boys (фото надане пресслужбою)
Загалом проєкт уже зібрав понад 25 мільйонів гривень для ЗСУ завдяки музичним кліпам і виступам.
Як долучитися
- Офлайн: 7 травня у Києві
- Онлайн: трансляція на YouTube Badstreet Boys та MEGOGO LIVE о 18:00
- Донати: під час ефіру можна зробити внесок на підтримку ЗСУ
- Квитки доступні за посиланням тут
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