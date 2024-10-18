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"Наша гордість і наш біль": популярний актор поділився подробицями загибелі рідного брата на війні

Актор Роман Мацюта (фото: instagram.com/roman.matsyuta)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український актор та співак Роман Мацюта розповів про молодшого брата Максима, який героїчно загинув на фронті, захищаючи Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості виданню "Фокус".

Артист зазначив, що перед повномасштабним вторгненням його брат працював за кордоном, але ухвалив рішення повернутися та стати на захист батьківщини.

"Мій молодший брат Максим - це наша гордість і наш біль. Він жив і працював у Польщі. Повернувся, вступив добровольцем до 128-ї окремої бригади Дніпро", - зазначив Мацюта.

Як відомо, брат артиста загинув у жовтні 2023 року, захищаючи Україну.

"Воював, провоював півтора роки. Загинув під Старомайорським Донецької області. Обставини мені відомі. Поранення побратима на позиції. Спроби надати допомогу йому. Скидання з дрону, поранення. Хлопці-молодці його витягли, але отримав поранення несумісне з життям. До лікарні його не довезли", - зазначив артист.

Максим Мацюта (фото: instagram.com/roman.matsyuta)

Водночас Роман Мацюта висловився і про те, як він ставиться до мобілізації артистів.

"Слухайте, ну, за бажанням можна і зайця навчити курити. Актор - професія романтична, а у війні немає нічого романтичного. Війна - це насамперед важка фізична праця. Це самоорганізованість, це пунктуальність, це все вирахувано по секундах", - наголосив він.

Що відомо про Романа Мацюту

Роман Мацюта - український кіноактор, музикант, співак.

Майбутній актор народився у місті Каховка Херсонської області.

Зіграв у понад 40 фільмах серіалах. Найбільш відомі ролі в кінострічках "Дільничний з ДВРЗ", "Невипадкові зустрічі", "Клятва лікаря", "Опер на виклик", "Нюхач".

Щодо повнометражних фільмів, то це "Таємний щоденник Симона Петлюри", "Вересень", "Вузький міст".

Як музикант часто дає триб'ют-концерти, на яких виконує хіти відомих гуртів.

Також захоплюється карате.

Роман Мацюта (фото: instagram.com/roman.matsyuta)

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