У NASA зробили нову заяву про астероїд "вбивця міст": він став найнебезпечнішим за всю історію спостережень

NASA повідомило, що вони отримали нові дані про астероїд 2024 YR4, який має ще назву "вбивця міст". Ймовірність його зіткнення з Землею збільшилася і таких показників не було у жодного астероїда за всю історію спостережень.

Що відомо про цей астероїд та чи варто непокоїтися жителям Землі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science alert.

Експерти повідомляють, що величезний астероїд, який може зруйнувати ціле місто, зараз вже має 3,1% ймовірності зіткнення з Землею. І хоча до часу зіткнення, яке прорахували вчені, ще далеко, такі заяви викликають занепокоєння.

Астероїд 2024 YR4 вперше виявили лише 27 грудня минулого року обсерваторією Ель-Саус у Чилі. Його розміри астрономи оцінюють від 40 до 90 метрів в ширину. Аналіз його світлових сигнатур показує, що він має типовий склад.

29 січня 2025 року міжнародна організація попередження про астероїди (IAWN) та всесвітня організація захисту планети опублікували попередження, що ймовірність зіткнення цього астероїду з Землею перевищила вже 1%. Але найгірше те, що ця цифра продовжує зростати.

Останні розрахунки NASA показали ймовірність зіткнення вже у 3,1% - з потенційною датою катастрофи 22 грудня 2032 року. Тобто зараз шанси збільшилися до одного з 32.

Попри зростання загрози, експерти кажуть, що тривоги немає. Глобальна астрономічна спільнота уважно стежить за ситуацією, і наступного місяця космічний телескоп Джеймса Вебба збирається дослідити об'єкт 2024 YR4.

"Я не панікую. Звичайно, коли ви бачите, що відсотки зростають, вам не стає тепло, добре, лише неприємно", - каже головний науковий співробітник некомерційної організації Planetary Society Брюс Беттс.

Він додав, що астрономи будуть збирати більше даних і є ймовірність, що ризики почнуть падати.

Востаннє астероїд розміром понад 30 метрів становив таку значну небезпеку у 2004 році, він мав 2,7% ймовірності зіткнення з Землею у 2029 році. Але така можливість була виключена пізніше завдяки додатковим спостереженням.

Перевищення порогу у 2,8% вчені називають "історичною" подією.

"Це дуже, дуже рідкісна подія. На цей момент це не криза. Це не вбивця динозаврів. Це не вбивця планети. Це небезпечно, щонайбільше, для міста", - пояснив голова офісу планетарного захисту Європейського космічного агентства Річард Мойсл.

Він додав, що якщо ризик перевищить 10%, то IAWN видасть офіційне попередження, що призведе до "рекомендацій всім членам ООН, які мають території в потенційно загрозливих районах, розпочати наземну готовність". Орієнтовна траєкторія 2024 YR4 станом на 17 лютого 2025 року ( ЄКА/Офіс планетарного захисту )

Його потенційна загроза пояснюється не стільки його розміром, скільки швидкістю, яка може становити майже 40 000 миль на годину, якщо він зіткнеться.

Якщо він увійде в атмосферу Землі, найбільш імовірним сценарієм є повітряний вибух, тобто він вибухне в повітрі з силою приблизно вісім мегатонн тротилу, що більш ніж у 500 разів перевищує потужність бомби на Хіросіму.

Але не можна виключати ударний кратер, якщо розмір ближче до верхньої межі оцінок

Потенційний коридор впливу охоплює східну частину Тихого океану, північну частину Південної Америки, Атлантику, Африку, Аравійський півострів і Південну Азію, хоча Мойсл підкреслив, що людям ще занадто рано розглядати такі радикальні рішення, як переселення.

Але є й хороші новини - у людства ще достатньо часу, щоб діяти. Крім того, у вчених вже є напрацювання, як змінити траєкторію астероїда або навіть їх знищувати.