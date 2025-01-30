NASA попередило про новий небезпечний астероїд: чи загрожує він Землі?

Новий астероїд 2024 YR4 був відкритий у грудні 2024 року і він одразу викликав занепокоєння у наукової спільноти. Розмір цього гіганта вражає - діаметр понад 90 метрів.

Цей космічний об'єкт став першим за тривалий час, якій отримав рейтинг по шкалі Торіно, що оцінює ризики від астероїдів - зараз цей показник на рівні 3, що свідчить про можливі локальні наслідки у випадку удару.

І хоча до його наближення до Землі ще доволі багато часу, вчені занепокоєні, оскільки ймовірність зіткнення - понад 1%. За розрахунками NASA цей астероїд може зіткнутися з Землею 22 грудня 2023 року.

І хоча науковці наголошують, що ймовірність такою сценарію є невисокою, все ж варто уважно спостерігати за цим астероїдом, оскільки він перевищує звичні показники ризику для більшості астероїдів.

Варто нагадати, що Челябінський метеорит, який вибухнув над Землею у 2013 році, мав всього 20 метрів. Однак вибух цього космічного каменю спричинив серйозні руйнування - понад тисячі будівель, а ще травмування понад 1500 людей.

Якщо 2024 YR4 вибухне над Землею - потенційний вплив може бути значно сильніше, ніж від Челябінського метеориту.

Зараз вчені уважно відстежують траєкторію нового астероїду і зазначають, що поточні розрахунки можуть змінитися з часом. Складність зараз полягає у тому, що у цього астероїда дуже низька яскравість, яка робить його малопомітним.

Також фахівці оцінюють можливі сценарії захисту Землі, якщо ризик зіткнення буде високим.