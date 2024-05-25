NASA показало, як тестують скафандри для польоту на Місяць. Деякі деталі шокують

Що не так зі скафандрами

Космічне бюро показало на знімках астронавтів Кейт Рубінс і Андре Дугласа, які виконують завдання "на Місяці". Вони перебували наполовину в космічному спорядженні, а наполовину в досить звичайному туристичному одязі, в тому у числі сонцезахисних окулярах.

У людей, які побачили знімки із тестування, виникли абсолютно логічні запитання - як ці скафандри можна використовувати у космосі, якщо у них нема рукавів?

"Польові випробування відіграють вирішальну роль, допомагаючи нам перевірити всі системи, апаратне забезпечення та технології, які нам знадобляться для проведення успішних операцій на Місяці під час місій "Artemis. Наші інженерні та наукові команди злагоджено працювали разом, щоб ми були готові на кожному етапі шляху до того моменту, коли астронавти знову ступлять на Місяць", - заявила директор польових випробувань Барбара Янойко.

Ймовірно, під час тестування використали лише макети скафандрів, або його перші розробки, які ще не завершені.

Тестування скафандрів відбувається у пустелі Аризони (фото: NASA)

З оприлюднених знімків можна здогадатись, що астронавтів готують до геологічних досліджень, які вони повинні будуть провести на Місяці.

"Під час "Артеміди III" астронавти будуть нашими науковими операторами на поверхні Місяця з цілою науковою командою, яка підтримуватиме їх тут, на Землі. Ця симуляція дає нам можливість попрактикуватися в проведенні геології здалеку в режимі реального часу", - розповіла науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Чері Ахілл.

Також у NASA пояснюють, що тестування оцінюватиме прогалини та проблеми, пов’язані з операціями на Південному полюсі Місяця, включаючи збір даних і зв’язок між командою управління польотом і науковою групою в Х’юстоні для протоколів швидкого прийняття рішень.

"Наприкінці кожної імітованої місячної прогулянки наукова група, команда управління польотом, члени екіпажу та польові експерти збиратимуться, щоб обговорити та записати отримані уроки", - кажуть у космічному бюро.

Тестування скафандрів відбувається у пустелі Аризони (фото: NASA)