Нас ждет катастрофа: Кличко наехал на киевлян из-за нарушений правил карантина

Кличко обратился к киевлянам (Коллаж РБК-Украина)

Мэр Киева Виталий Кличко напугал жителей столицы катастрофой из-за нарушения правил карантина

Карантин в Украине и Киеве был введен с целью недопущения распространения коронавируса. Изначально он был запланирован до 3 апреля, но власти продлили его до 24 апреля, так как количество зараженных начало расти. В городе запрещены все массовые мероприятия, не работает метро, большинство работников переведены на удаленную работу, а школьники – на дистанционное обучение.

В понедельник, 30 марта, мэр Киева Виталий Кличко эмоционально обратился к жителям столицы и пристыдил их за то, что многие не соблюдает правила карантина. Он предупредил киевлян, что такое отношения может привести к катастрофическим последствиям и количество больных с COVID-2019 будет только расти.

"Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло… Подумайте головой в конце концов… Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами", - заявил Кличко во время брифинга.

Он напомнил киевлянам о том, что происходит в Италии и призвал задуматься над своими действиями.

"Вы думаете, что пронесет. Нет! И потом никакая система охраны здоровья не справится с тысячами заболевших, которые будут в больнице. Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого нет. Посмотрите, пожалуйста, на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и без церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех будет ждать большая катастрофа!" – сказал мэр столицы.

Брифинг Виталия Кличко 30 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в разных районах Киева.