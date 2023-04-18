З народження нормально не їла: у Києві врятували маленьку Настю з рідкісною хворобою

Що з дитиною

У Харківській області лікарі ставили діагноз непрохідність, але причину визначити не змогли. До того ж виявили, що всі внутрішні органи у дитини розташовані дзеркально.

Тоді мама стала шукати потрібних спеціалістів через Facebook. Користувачі порадили їй звернутися в "Охматдит". Після всіх необхідних обстежень і консультацій пацієнтці поставили діагноз - вроджена непрохідність 12-палої кишки, внаслідок мембранозної атрезії.

Це дуже рідкісна патологія при якій їжа не може пройти у шлунок і повертається назад через блювоту.

Як пройшла операція

Лікарі у Києві вирішили провести ендоскопічну операцію. Зокрема, при такій операції не роблять жодних розрізів на тілі дитини. Оперують з просвіту кишки.

"Загалом операція тривала хвилин 10. А їсти наша пацієнтка почала вже через 2 години", - сказала завідувачка відділення ендоскопії Дарія Вороняк.

Зараз дівчинці 1 рік 7 місяців, попереду в неї здорове життя.

Лікарі у Києві врятували дитину з рідкісною хворобою (t.me/ndslohmatdyt)