З народження нормально не їла: у Києві врятували маленьку Настю з рідкісною хворобою

Мама маленької дівчинки Насті помітила неладне вже на восьмий день життя дитини. Дівчинка народилася здоровою, але їсти не могла. Новонароджена блювала після кожного прийому їжі.

Про це повідомили на сторінці дитячої лікарні "Охматдит" у Telegram .

Що з дитиною

У Харківській області лікарі ставили діагноз непрохідність, але причину визначити не змогли. До того ж виявили, що всі внутрішні органи у дитини розташовані дзеркально.

Тоді мама стала шукати потрібних спеціалістів через Facebook. Користувачі порадили їй звернутися в "Охматдит". Після всіх необхідних обстежень і консультацій пацієнтці поставили діагноз - вроджена непрохідність 12-палої кишки, внаслідок мембранозної атрезії.

Це дуже рідкісна патологія при якій їжа не може пройти у шлунок і повертається назад через блювоту.

Як пройшла операція

Лікарі у Києві вирішили провести ендоскопічну операцію. Зокрема, при такій операції не роблять жодних розрізів на тілі дитини. Оперують з просвіту кишки.

"Загалом операція тривала хвилин 10. А їсти наша пацієнтка почала вже через 2 години", - сказала завідувачка відділення ендоскопії Дарія Вороняк.

Зараз дівчинці 1 рік 7 місяців, попереду в неї здорове життя.

Лікарі у Києві врятували дитину з рідкісною хворобою (t.me/ndslohmatdyt)