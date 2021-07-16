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Народный синоптик дал шокирующий прогноз на август: 30 градусов - это не предел

Автор: Людмила Жукова

В августе 2021 года в Украине практически не будет дождей, а вот жара будет практически все дни.

Такой неутешительный прогноз озвучил изданию "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань.

"Август окажется противоположностью июлю: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой", - расксазал синоптик.

По его словам, к средине месяца нас ждет жара в 40 градусов без облаков. А вот к концу августа лето попрощается с украинцами проливным дождем.

"К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до +20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", - отметил Горбань.

Прогноз на осень

Также эксперт спрогнозировал погоду и на ближайшую осень. Нас ждет первый теплый месяц сезона, а потом похолодание.

"Если вкратце – то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", - резюмировал Горбань.

Напомним, что ранее Горбань рассказал, что в Украине первые морозы могут ударить уже в октябре, а в ноябре предполагается снег. Зима 2021-2022 должна быть морозной и снежной.

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