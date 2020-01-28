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Народный депутат протаранила автомобиль в центре Николаева: детали ДТП

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 15:43
Народный депутат протаранила автомобиль в центре Николаева: детали ДТП
Нардеп от "Слуги народа" устроила ДТП (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат от "Слуги народа" нарушила правила дорожного движения

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева нарушила правила дорожного движения и устроила ДТП в центре Николаева. Нардеп на своем автомобиле Lexus протаранила автомобиль Mazda за перекрестком Адмирала Макарова.

Как сообщает издание "Новости-N", дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата произошло в воскресенье, 26 января.

"Lexus NT 200 под управлением Аллахвердиевой двигался по ул. Пушкинской от Ингульского моста в направлении кольца с пр. Центральным. За перекрестком с ул. Адмирала Макарова депутат попыталась заехать в парковочный карман, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Однако совершать маневр водитель Lexus начала из крайнего левого положения, не пропустив при этом ехавший справа в попутном направлении автомобиль Mazda 323", - говорится в сообщении.

Народный депутат протаранила автомобиль в центре Николаева: детали ДТП

ДТП в центре Николаева (Фото: Новости-N)

В результате неудачного маневра автомобиль Ирины Аллахвердиевой фактически протаранил другую иномарку. К счастью, в результате аварии люди не пострадали, а транспортные средства получили незначительные повреждения.

Ирина Аллахвердиева – украинский политик и экономист, родом из города Николаева. Является директором Николаевской областной дирекции ЗАО СК "Уника". На парламентских выборах в 2019 году победила в Николаеве и прошла под номером 116 в списке партии "Слуга народа". Занимает пост члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

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