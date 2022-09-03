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Народные методы лечения герпеса: какие домашние средства помогут избавиться от "простуды"

Фото: от герпеса можно избавиться некоторыми домашними средствами (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Избавиться от "простуды" - герпесвируса, который чаще поражает губы, но может образоваться и на других частях тела, могут помочь помимо недешевых мазей и лекарств эффективные народные методы лечения этой неприятной инфекции.

Об этом передает MedPravda.

Такие домашние способы лечения герпеса широко использовались многие годы, и все они - из натуральных продуктов.

  • Лук

Лук обладает противовирусными, антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Особенно при лечении герпеса эффективен ее сок.

Применять следует так: смочите им ватный тампон и приложите к ране на 15 минут

  • Алоэ вера

Алоэ вера хорошо известна своими ранозаживляющими и дезинфекционными свойствами. А ее сок повышает устойчивость слизистых по отношению к портящим агентам.

Вот метод применения: смочите ватный тампон в соке алоэ вера и приложите к ране. Повторять такую процедуру рекомендуют несколько раз в день.

  • Мед

Мед давно ценится в народной медицине. Он обладает противовоспалительными свойствами и ускоряет заживление.

Как использовать: смажьте больной участок медом и оставьте на несколько минут.

  • Чай

Чай тонизирует организм, повышает крепость капилляров и снижает Артериальное давление. А содержащиеся в нем танины оказывают бактерицидное действие.

Как применять: достаточно приложить пакетик свежезаваренного чайного пакетика до утра, а повторять такую процедуру следует несколько раз в день.

  • Лечебные травы

Ромашка оказывает связное действие и успокаивает раздражение. Для лечения герпеса достаточно смазывать ранку ватным тампоном, смоченным в отваре ромашки.

Мелисса обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Использовать ее при лечении герпеса можно по такому же принципу - для протираний используют ее настой или масло мелиссы.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса, а также профилактике и защите от него.

Добавим также, перед этим нутрициолог объяснила, что нельзя есть при герпесе, чтобы не дать вирусу "разгуляться".

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