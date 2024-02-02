Народилися з великими пухлинами: у Львові в перші дні життя рятували трьох дітей

У якому стані були діти

У всіх трьох малюків були крижово-куприкові тератоми - вроджені пухлини, до того ж досить великі - півкілограмові.

Такої кількості діток, які майже одномоментно з’явилися на світ із вродженим тератомами, в медзакладі ще не було.

Що таке тератома

Тератоми розвивається у малят, коли вони ще перебувають в материнській утробі.

"Ми на 20 тижні вагітності прийшли на плановий скринінг у Харкові, де нам і діагностували тератому. Мені порадили перервати вагітність", - розповіла мама Матвія.

Але батьки вирішили боротися за життя свого ще ненародженого сина і звернулися до львівських лікарів.

Матвійко народився у пологовому відділенні лікарні Святого Миколая і невдовзі його забрали в операційну. Втручання проходило у кілька етапів: спершу - видалення пухлини, потім - пластика мʼяких тканин та аноректопластика.

Тому лише завдяки одній операції лікарям вдалося повністю скорегувати вроджену ваду.

Майже одночасно з Матвійчиком хірурги прооперували ще двох крихіток із великими крижово-куприковими тератомами - Яринку та Злату.

В обидвох дівчаток операції з видалення пухлин теж пройшли вдало.

Нині всім трьом малюкам вже виповнився один місяць від народження, вони набралися сил та нарешті можуть роз’їхатися по своїх домівках.

Лікарі додали, що тератоми піддаються хірургічній корекції і не є показом до переривання вагітності.

У Львові лікарі прооперували трьох немовлят (фото: facebook.com/1tmolviv)