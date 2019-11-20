Народ валит: экс-главарь "ДНР" шокировал признанием о Донбассе

На Донбассе скоро не останется профессиональных кадров, которые хотят и могут работать. Оккупированные боевиками области покидают все больше и больше людей. Такое мнение выразил бывший главарь "ДНР", экс-"министр государственной безопасности "ДНР" Александр Ходаковский. Об этом написал блогер Necto Mancer на своей странице в Twitter.

Донбасс также покидают люди, которые получили российский паспорт.

"Народ с территорий валом валит, в том числе и те, кто получили российский паспорт. И ничего мы с этим сейчас сделать не можем, потому что против объективной реальности, данной нам в ощущениях, не попрешь", - сказал Ходаковский на видео.

Также боевик жалуется, что террористам не дают практически ничего.

"Государство нам не додает очень много, за два года на весь автопарк выделили ресурсы на ремонт только 2-ух автомобилей, не говорю уже про инструмент, древесину, мешки, средства личной защиты. Короче, выдали автомат и крутись, как хочешь", - сетует боевик.

С Донбасса уезжают люди (YouTube)