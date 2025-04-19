Наркотики як ліки? Що таке канабідіол і чому він може бути ефективним при тривозі
Разом із розмовами про медичний канабіс в Україні з'явився новий продукт - канабідіол. Зазвичай його ще назву КБД або CBD.
Що це за речовина та для чого вона потрібна, в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів лікар-нарколог і психіатр Євген Скрипник.
Що таке канабідіол
Канабідіол - це один з щонайменше 113 канабіноїдів, виявлених в коноплях. КБД є головним ендоканабіноїдом, його частка в рослинному екстракті може досягати 40%, однак він не володіє такими ж психоактивними властивостями, як тетрагідроканабінол.
Використання КБД безпечне, хоча вчені й рекомендували провести великі й розширені випробування цього засобу на людях перед тим, як зробити остаточний висновок. Тому наразі дослідження щодо результативності канабідіолу ще тривають.
Ефект від канабідіолу
Основна функція КБД - це зниження тривоги, покращення якості сну тощо, також його використовують для лікування розсіяного склерозу, епілепсії, депресії, ПТСР і захворювань опорно-рухового апарату.
Однак саме лікарських препаратів ще немає.
"Вони не затверджені. Ні FDA не затверджені, ні Всесвітньою організацією охорони здоров'я всі ці препарати не затверджені, їх немає. Вони є у вигляді чого БАДів", - розповідає Євген Скрипник.
Він каже, що якось пацієнтка вирішила спробувати приймати КБД, однак перед цим лікар самостійно їх протестував.
"Ніякого відчуття, тобто в цілому не було ніякої дії. Я не спав краще, нічого. Тобто про це ще рано говорити, а не йти відразу в аптеку й купляти якісь желейки, цукерки по 1500-2000 грн", - пояснює експерт.
За його словами, КБД у вигляді БАДів не діє потрібним чином, адже в ньому немає потрібної кількості діючої речовини, яка буде потрібна для лікування.
Варто також додати, що КБД не викликає залежності так само як і ТГК.
"Тобто можете просто вживати його, але толку не буде, як і шкоди не буде", - підсумовує Скрипник.
Лікування наркотичними препаратами
Нещодавно вчені заявляли про можливість лікування ПТСР наркотиком екстазі, також відомим як MDMA. Однак FDA цього не схвалила та відправила розробку на доопрацювання.
Знову-таки, за словами Скрипника, наразі тривають дослідження щодо такого лікування, проте це перспективний напрямок.
"Лікування екстазі не підтримали не тому, що він недієвий. А тому, що ризик розвитку залежності від екстазі вищий, ніж від нього користь. Тобто в майбутньому може й буде, у перспективі. Може, буде колись, але не зараз", - каже нарколог.
Однак наразі у світі застосовують кетамінову терапію в аерозолях для лікування рецидивної депресії, але цей препарат є лише в США. Лікування відбувається лише під наглядом лікарів.
Вас також може зацікавити:
- 6 вечірніх вправ, які розслабляють тіло краще, ніж масажі
- Який вид чаю найкраще розслабляє після важкого дня
- Які вправи виконувати, щоб позбутися болю в спині