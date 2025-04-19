Наркотики як ліки? Що таке канабідіол і чому він може бути ефективним при тривозі

Разом із розмовами про медичний канабіс в Україні з'явився новий продукт - канабідіол. Зазвичай його ще назву КБД або CBD.

Що це за речовина та для чого вона потрібна, в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів лікар-нарколог і психіатр Євген Скрипник.

Що таке канабідіол

Канабідіол - це один з щонайменше 113 канабіноїдів, виявлених в коноплях. КБД є головним ендоканабіноїдом, його частка в рослинному екстракті може досягати 40%, однак він не володіє такими ж психоактивними властивостями, як тетрагідроканабінол.

Використання КБД безпечне, хоча вчені й рекомендували провести великі й розширені випробування цього засобу на людях перед тим, як зробити остаточний висновок. Тому наразі дослідження щодо результативності канабідіолу ще тривають.

Ефект від канабідіолу

Основна функція КБД - це зниження тривоги, покращення якості сну тощо, також його використовують для лікування розсіяного склерозу, епілепсії, депресії, ПТСР і захворювань опорно-рухового апарату.

Однак саме лікарських препаратів ще немає.

"Вони не затверджені. Ні FDA не затверджені, ні Всесвітньою організацією охорони здоров'я всі ці препарати не затверджені, їх немає. Вони є у вигляді чого БАДів", - розповідає Євген Скрипник.

Він каже, що якось пацієнтка вирішила спробувати приймати КБД, однак перед цим лікар самостійно їх протестував.

"Ніякого відчуття, тобто в цілому не було ніякої дії. Я не спав краще, нічого. Тобто про це ще рано говорити, а не йти відразу в аптеку й купляти якісь желейки, цукерки по 1500-2000 грн", - пояснює експерт.

За його словами, КБД у вигляді БАДів не діє потрібним чином, адже в ньому немає потрібної кількості діючої речовини, яка буде потрібна для лікування.

Варто також додати, що КБД не викликає залежності так само як і ТГК.

"Тобто можете просто вживати його, але толку не буде, як і шкоди не буде", - підсумовує Скрипник.

Лікування наркотичними препаратами

Нещодавно вчені заявляли про можливість лікування ПТСР наркотиком екстазі, також відомим як MDMA. Однак FDA цього не схвалила та відправила розробку на доопрацювання.

Знову-таки, за словами Скрипника, наразі тривають дослідження щодо такого лікування, проте це перспективний напрямок.

"Лікування екстазі не підтримали не тому, що він недієвий. А тому, що ризик розвитку залежності від екстазі вищий, ніж від нього користь. Тобто в майбутньому може й буде, у перспективі. Може, буде колись, але не зараз", - каже нарколог.

Однак наразі у світі застосовують кетамінову терапію в аерозолях для лікування рецидивної депресії, але цей препарат є лише в США. Лікування відбувається лише під наглядом лікарів.

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