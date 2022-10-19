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"Нарешті посміхається": як живе хлопчик з Бучі, фото якого біля могили матері облетіло весь світ

Що відомо про 6-річного Влада з Бучі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Перша леді Олена Зеленська розповіла про 6-річного Влада, який під час окупації Бучі втратив маму і щодня приходив до її могили на подвір’ї їхнього будинку. Тоді сповнене горя фото хлопчика облетіло весь світ. Однак, зараз дитина нарешті усміхається.

Світлинами Олена Зеленська поділилася у Twitter.

Зеленська розповіла, що 6-річний Влад після того, як у квітні втратив маму через звірства окупантів у Бучі, пройшов реабілітацію на мальовничому сході Іспанії в таборі від благодійної організації.

"6-річний Влад втратив маму в Бучі. Впевнена, ви пам'ятаєте його фото біля її могили. Воно було квінтесенцією смутку. Сьогодні Влад нарешті посміхається - завдяки реабілітації в таборі від Gen.Ukrainian. Тут фахівці допомагають українським дітям долати пережите і знову бути щасливими", - йдеться у повідомленні.

6-річний Влад, який втратив маму у Бучі (twitter.com/ZelenskaUA)

Зазначається, що через жорстоку війну РФ сотні українських дітей перебувають у подібній ситуації. І держава має відновити кожного і повернути їм нормальне дитинство.

"Приклад Влада та десятків інших дітей доводить, що це можливо", - наголосила Зеленська.

Психологам було складно повірити, що їм вдасться повернути дітей до нормального життя після пережитого. Однак, вони вже допомогли десяткам дітей.

6-річний хлопчик біля могили мами (фото: AP/Rodrigo Abd)

Раніше ми повідомляли про неймовірну історію собаки з Ірпеня, фото якої облетіло весь світ.

Також ми писали, що у Дніпрі в мовній школі дітей навчали, що вони росіяни.

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Бучазвірства окупантівмальчик