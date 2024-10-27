"Наречена за обміном": відомі ведучі висміяли стосунки Дантеса та Кацуріної (відео)

Так, в студії пригадали про нещодавнє інтерв'ю, яке Дантес дав Маші Єфросиніній. І там, на думку ведучих, артист мав сумний вигляд.

"Мені не подобається, вже як останній вже рік-півтора, вираз обличчя Вови Дантеса. Він якийсь дуже сумний, він такий сумний П'єро... Може він просто цими стосунками, цими дітьми затикає свою душевну рану?" - заявив Фешак.

На це відповів Адамов. Він пригадав історію стосунків Дантеса та Кацуріної. Ба більше, Артур порівняв їхню пару з Дорофєєвою та її обранцем, колишнім чоловіком Даші.

Дантес та його обраниця (скріншот)

"Ну тому що він свою нинішню наречену не обирав. Вона до нього прийшла... Наречена за обміном, знаєте, типу отак в них вийшло. Але там, в першому варіанті, це було кохання, а тут..." - заявив ведучий.

"Якщо чесно, то мені взагалі дуже цікаві такі стосунки. Ті реально весілля зіграли, все. Ну там зрозуміло, вони і сходилися з того, що їм все подобається. А ці як зійшлися і тепер вони ще коментують свої стосунки? А як ці стосунки з'явилися? А чи були взагалі ці стосунки?" - додав він.

Наталія Тур, Євген Фешак та Артур Адамов (скріншот)

До обговорення доєдналася Тур. Вона зазначила, що часто у чоловіків, які говорять про кохання та свою жінку, сяють очі. Від них нібито йде особлива енергетика.

"А Дантес якось про Кацуріну розповідав в цьому інтерв'ю, от мені не сподобалось, якось холодно", - заявила Наталія.

Також Тур пригадала, що під час розмови з Єфросиніною Дантес говорив про мрії та плани. І він заявив, що не любить думати про майбутнє та щось будувати.

"Людина, яка не любить мріяти - це ф*гово. Мені здається, йому треба до психолога", - зазначив Фешак.

Стосунки Дантеса й Кацуріної - що треба знати

Нагадаємо, Дорофєєва і Дантес оголосили про розлучення у березні 2022 року, після 10 років життя разом. І вже влітку співачка показала, з ким вона зустрічається. Дорофєєва підтвердила чутки про роман з Кацуріним.

Раніше Дорофєєва, Дантес та Кацуріни дружили вчотирьох (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сам Дантес говорив про колишню досить емоційно. Співак зізнавався, що йому самому цікаво дізнатися, коли саме та як Дорофєєва почала стосунки з Кацуріним.

На тлі цього сам Дантес закрутив роман. Він почав зустрічатися з Кацуріною. Але про це він говорив дуже обережно.

Дантес і Кацуріна (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Я не люблю лицемірство і скритність. Коли люди недоговорюють - це не прикольно. Але це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Вірніше, не що сталося, а як. Тут я хочу підкреслити. І що після цього. Але це на їхній совісті. Я чекаю, коли вони розкажуть, що і як. Запрошуйте Надю і Мішу, нехай все розкажуть. Це ж цікаво", - казав Дантес.

За рік після цього Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. А Дантес продовжує жити з Дашею, хоча до РАГСу вони не поспішають.