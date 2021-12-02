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Нардепы в Верховной Раде опозорились с ответом на простой вопрос (видео)

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 09:47
Нардепы в Верховной Раде опозорились с ответом на простой вопрос (видео) Нардепы опозорились в Раде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С 1 декабря в Украине повысили прожиточный минимум на 99 гривен. С 2 294 грн он станет 2 393 гривен. Но украинские депутаты даже не могут объяснить, какая же это сумма. Вернее, многие просто не знают.

На видео практически ни один из народных избранников не смог ответить, что же это такое прожиточный минимум и, какой он сейчас в Украине, передает "Информатор".

Большинство опрошенных нардепов не могли точно ответить на вопрос, сколько же сейчас в Украине составляет прожиточный минимум.

Владлен Неклюдов заявил, что он в этом вопросе не специалист, но "точно знает, что он должен быть выше".

Нардеп от партии "Слуга народа" Святослав Юраш попросил журналиста не устраивать программу "Что? Где?Когда?" и не задавать ему такие вопросы.

"Ваши коллеги постоянно спрашивают про цены на хлеб и молоко. Он где-то 1000 гривен (прожиточный минимум - ред.)", - сказал Юраш.

И только Михаил Цимбалюк ответил, что он составлял 2300 гривен.

Смотрите на видео, что отвечали нардепы на вопрос.

Напомним, Кабинет министров в январе одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора).

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