Нардепов в Раде засекли за интересным занятием (видео)

Народные депутаты Верховной Рады девятого созыва вновь занимаются в стенах парламента чем угодно, только не прямыми рабочими обязанностями. В сети появилось видео, на котором избранники мило болтают, перекусывают и промежду прочим жмут кнопочки, слыша призыв к голосованию.

Видео поделился в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.

На записи видно, что депутаты не особо обращают внимания ни на спич Дмитрия Разумкова, ни на важный вопрос, который сейчас обсуждается. Они беседуют, едят виноград, позже в ход идут чипсы.

Лишь призыв к голосованию отвлекает нардепов - они не задумываясь жмут кнопочки "За" и продолжают заниматься своими делами.

Стоит отметить, что после инцидента с Ильей Кивой, который занимался "чем-то странным" после телефонного общения с моделью из Одессы, Дмитрий Разумков призвал нардепов "не удовлетворять физиологические потребности" во время заседания - такой запрет касался в том числе курения айкоса и употребления еды.

В Раде депутатов поймали на интересном занятии (видео: facebook.com/yan.dobronosov)

Пользователи сети с иронией отнеслись к такой бурной деятельности, оставив сотни комментариев.