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Нардепи Дмитрук і Куницький побились з хлопцем посеред вулиці: відео і всі деталі

Дмитрук і Куницький побили хлопця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця. Постраждалий стверджує, що вони звинуватили його в шахрайстві та вимагали гроші.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про цей інцидент.

Під час створення матеріалу використовувалися джерела: матеріал Новини. Live, місцеві Telegram-канали.

Деталі побиття

Хлопець розповідає, що побиття сталося приблизно о 10-й ранку в Києві. За його словами, Дмитрук і Куницький вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах. Постраждалий підтверджує, що бійку розпочали народні депутати.

"Куницький завалив на землю, а Дмитрук почав бити кулаками в обличчя", - каже він.

Хлопцю викликали "швидку", надали першу допомогу та відвезли в лікарню на консультацію.

На відео можна побачити, що нардепи йшли повз і потім підійшли до постраждалого. Почали його штовхати, знімати на камеру, з чого й розпочався конфлікт.

На кадрах нижче видно, як Дмитрук б'є хлопця. Поряд стоять ще двоє чоловіків, проте невідомо - хто вони.

 

 

Народні депутати написали заяву

У коментарі Новини.Live Артем Дмитрук розповів, що відбулося.

"Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", - сказав нардеп. 

Він заявляє, що постраждалий хлопець - це підставна особа. Під час минулої перевірки цього кол-центру він нібито намагався спровокувати народних депутатів.

"Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками й ногами. Після цього він вихопив телефон з рук в Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати", - розповів Дмитрук. 

Нардеп додає, що в руках у хлопця був ніж

"Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити в охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж", - каже Дмитрук.

У результаті й Дмитрук, і Куницький написали заяву до поліції.

Прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс в коментарі РБК-Україна підтвердила, що "мала місце бійка за участю нардепів у Голосіївському районі міста".

"На місці ще працює слідчо-оперативна група", - додала вона.

Раніше ми розповідали, як нардеп Дубінський не захотів брати повістку, хоча пропонував мобілізувати депутатів.

Читайте також, як на Хмельниччині побили чоловіка за зауваження про російський шансон.

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Київ