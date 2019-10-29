Нардепам сделают прививки от дифтерии: деньги не возьмут

В Верховной Раде решили, что нардепы должны быть защищены от дифтерии и поэтому народных избранников вакцинируют совершенно бесплатно. Об этом на пленарном заседании сообщил нардеп Михаил Радуцкий. Прививки парламентариям будут делать 31 октября в стенах Рады.

"Комитет здоровья нации, благодаря руководству ВРУ организует в четверг в 14:40 в медпункте ВРУ бесплатную вакцинацию от дифтерии", - сказал Радуцкий.

Также на своей Facebook-странице Радуцкий сообщил, что советует всем вакцинироваться, как это сделал он. Нардеп опубликовал фотографии, на которых ему делают укол от болезни.

Также "прививочный" пример показали Дмитрий Разумков и Сергей Бабак.

Депутатам сделали прививки от дифтерии (facebook.com/mihail.radutsky)

Напомним, что первые случаи заболевания дифтерией в Украине произошли в Ужгороде. На данный момент этим опасным заболеванием заражены удже восемь украинцев. Единственный способ уберечься - своевременная вакцинация.