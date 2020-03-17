Нардеп Юзик попал в ДТП: первые подробности

Нардеп Украины от "Слуги народа" Юрий Корявченков, получивший известность как Юзик в студии "Квартал 95", попал в ДТП в Киеве. Судя по фотографиям, опубликованным депутатом партии "Батькивщина", Корявченков стал виновником аварии.

Народный депутат Корявченков протаранил иномарку, после чего в ожидании правоохранительных органов беседовал с водителем пострадавшего авто. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко.

По словам нардепа, он ехал на встречу, когда увидел ДТП с участием своего коллеги по цеху. Не удержался и сделал фото.

"Еду на встречу ... и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик. Всем осторожнее и внимательнее за рулем!!!" - написал Кабанченко.

Нардеп Юзик попал в ДТП (скриншот и фото: facebook.com/vol.kabachenko)

Напомним, что ранее народный депутат протаранила автомобиль в центре Николаева. Ирина Аллахвердиева нарушила правила дорожного движения и устроила ДТП. Она на своем автомобиле Lexus протаранила автомобиль Mazda за перекрестком Адмирала Макарова. К счастью, в результате аварии люди не пострадали, а транспортные средства получили незначительные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаеве устроили самосуд над виновником ДТП.