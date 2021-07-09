Нардеп устроил ДТП во Львове и угрожал пострадавшему - СМИ

Что произошло во Львове

О ДТП с Юрченко сообщил пострадавший водитель Всеволод Боровец. Именно в его автомобиль въехал нардеп. Как рассказал Боровец, он двигался на своем автомобиле Volkswagen Jetta по главной дороге в районе площади Мицкевича, но неожиданно в него въехал Ford Mustang, который выезжал с парковки задним ходом. Водитель Мустанга не проверил безопасность маневра и в результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения.

Юрченко набросился на Боровца вместо извинений с кулаками, забрал у него телефон и начал ему угрожать. Очевидцы события оттеснили нардепа от пострадавшего водителя.

Он попытался сбежать с места ДТП до приезда полиции, но оказался заблокирован другими автомобилями. Патрульная полиция заподозрила его в наркотическом опьянении и повезла на освидетельствование. Как сообщает издание Varta, тест показал в крови наличие наркотических средств.

Юрченко совершил ДТП в центре Львова

Что говорит пострадавший

"Я был в пробке в колонне автомобилей и почувствовал, что в бок моего авто кто-то въехал. Я вышел оценить ситуацию. Был в хорошем настроении и обратился к водителю, ибо уверен, что повреждение там не значительное. Он из авто на меня кричал. Я тогда сказал, что буду вынужден обратиться к полицейским. Я вернулся к своему авто, а он нажал на педаль газа, подвинул мою машину и пытался скрыться с места ДТП", - рассказал Боровец в комментарии для УНН.

Потом Юрченко побежал к нему сзади, выхватил из рук телефон, которым пострадавший снимал все происходящее. А потом набросился на Боровца с кулаками.

"Начал наносить мне удары в грудную клетку, по шее и голове. Все это сопровождалось руганью и оскорблениями. Телефон он мне не отдавал. Я должен был попросить помощи у людей. Они его оттащили", - добавил пострадавший.

Боровец отметил, что обоих водителей проверили на алкоголь и наркотики. У него были отрицательные тесты и ноль промилле, а вот у Юрченко нашли в моче остатки экстази.

"Он вел себя неадекватно, дергался. Я врач-психиатр. У него был специфический насморк. На тот момент, когда попросили снять очки, я сделал это без проблем, он отказался. И когда он все же согласился, было видно патологическое состояние наркотического опьянения", - рассказал пострадавший и добавил, что Юрченко угрожал ему и его семье.

Скандал с Юрченко в 2020 году

НАБУ задержало помощника Юрченко во время коррупционного скандала и передачи взятки. Высший антикоррупционный суд 21 сентября 2020 года арестовал и самого Юрченко с правом выйти под залог в три миллиона гривен. Через три дня нардеп внес деньги, а в ноябре с него сняли электронный браслет. 14 сентября Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Юрченко подозревается в получение неправомерной выгоды за законопроект, который связан с бытовыми отходами. Дело не закрыто, расследование продолжается.