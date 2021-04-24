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Нардеп устроил драку в ресторане Черкасс и попал в больницу с разбитой головой

Автор: Владимир Костырин

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Арсенюк получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы в результате драки с мужчиной на территории ресторана "Бочка" в Черкассах, который связывают с семьей политика.

Об этом 24 апреля сообщил бывший генпрокурор Юрий Луценко в своем Facebook.

По его словам, конфликт депутата с местным жителем возник вечером в пятницу после праздничного обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Отметим, что нардеп Олег Арсенюк в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

В потасовке также пострадал и противник "Слуги" - Андрей Ковпак, 1988 года рождения. Он тоже получил ЗЧМТ, а также травмы головы, рук и ног.

Оба участника драки были доставлены в "Третью Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи", где им оказали медпомощь без дальнейшей госпитализации.

"По объяснениям опрошенных лиц, Арсенюк А.А. и его знакомый Рагульский Э. (брат владельца развлекательного заведения) совершили нападение на Ковпака А.А., которому наносили удары", - пишет Луценко.

Также он привел пояснения самого Ковпака. Согласно им, мужчина заметил конфликт между администратором заведения и Арсенюком, который требовал, чтобы ресторан (уже после "чернобыльского" обеда) не закрывали, и чтобы клиентов продолжали обслуживать.

"Информацию о данном событии зарегистрирована 24.04.2021 в журнале ЕОЗП об уголовных правонарушениях Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области.
В настоящее время предварительная правовая квалификация деяния не определена, сведения к ЕРДР не внесены. Находились ли участники конфликта в состоянии опьянения, и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в публикации.

Отметим, что в пресс-службе полиции информации о данном инциденте нет.

Олег Арсенюк получил мандат народного депутата XI созыва летом 2019 года, баллотировался от "Слуги народа" в округе №195 в Черкасской области.

Нардеп Олег Арсенюк (facebook.com)

Ранее сообщалось, что в конце марта под Житомиром неизвестные в масках напали на депутата от "Слуги народа".

Также мы писали о том, что под Николаевом депутат подстрелил местного жителя из-за спиленного дерева.

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