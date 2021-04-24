Нардеп устроил драку в ресторане Черкасс и попал в больницу с разбитой головой
Народный депутат от "Слуги народа" Олег Арсенюк получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы в результате драки с мужчиной на территории ресторана "Бочка" в Черкассах, который связывают с семьей политика.
Об этом 24 апреля сообщил бывший генпрокурор Юрий Луценко в своем Facebook.
По его словам, конфликт депутата с местным жителем возник вечером в пятницу после праздничного обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Отметим, что нардеп Олег Арсенюк в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.
В потасовке также пострадал и противник "Слуги" - Андрей Ковпак, 1988 года рождения. Он тоже получил ЗЧМТ, а также травмы головы, рук и ног.
Оба участника драки были доставлены в "Третью Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи", где им оказали медпомощь без дальнейшей госпитализации.
"По объяснениям опрошенных лиц, Арсенюк А.А. и его знакомый Рагульский Э. (брат владельца развлекательного заведения) совершили нападение на Ковпака А.А., которому наносили удары", - пишет Луценко.
Также он привел пояснения самого Ковпака. Согласно им, мужчина заметил конфликт между администратором заведения и Арсенюком, который требовал, чтобы ресторан (уже после "чернобыльского" обеда) не закрывали, и чтобы клиентов продолжали обслуживать.
"Информацию о данном событии зарегистрирована 24.04.2021 в журнале ЕОЗП об уголовных правонарушениях Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области.
В настоящее время предварительная правовая квалификация деяния не определена, сведения к ЕРДР не внесены. Находились ли участники конфликта в состоянии опьянения, и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в публикации.
Отметим, что в пресс-службе полиции информации о данном инциденте нет.
Олег Арсенюк получил мандат народного депутата XI созыва летом 2019 года, баллотировался от "Слуги народа" в округе №195 в Черкасской области.
Нардеп Олег Арсенюк (facebook.com)
Ранее сообщалось, что в конце марта под Житомиром неизвестные в масках напали на депутата от "Слуги народа".
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