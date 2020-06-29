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Нардеп Третьякова снова оконфузилась: ее пресс-секретарь закрывала рот журналистке

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 16:33
Нардеп Третьякова снова оконфузилась: ее пресс-секретарь закрывала рот журналистке
Галина Третьякова (фото: РБК-Украина)

Нардеп Галина Третьякова снова попала в скандал

Галина Третьякова продемонстрировала странную реакцию на просьбу журналистки прокомментировать ее слова касательно "детей очень низкого качества", которых рожают украинцы, чтобы получить пособия.

Народный депутат от партии "Слуга народа" ничего не сказала, а ее пресс-секретарь просто закрывала рот журналистке, и не давала задавать вопросы Третьяковой. Это хорошо видно на видео с ее недавней пресс-конференции.

Галина Третьякова попала в очередной скандал (видео: YouTube)

Стоит отметить, что Третьякову могут уволить с поста главы парламентского Комитета по социальной политике за ее высказывание.

Напомним, что на скандальном видео Третьякова также привела в пример Великобританию, где один из заместителей министра социальной политики якобы говорил о том, что люди, которые хотят получить социальную помощь, должны быть стерилизованы.

Она также упомянула экс-премьера Сингапура Ли Куан Ю, который стерилизовал женщин, если у них не было высшего образования.

После ее высказывания комиссия Федерации профсоюзов Украины направили письмо в Раду, с предложением убрать Третьякову с должности главы комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с Третьяковой и назвал ее торпедой.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Слуга народанардеп
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