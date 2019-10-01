Нардеп Тищенко устроил скандал под офисом Зеленского: появилось видео

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который уже получил скандальную славу из-за грубого поведения с журналистами, снова отличился. В этот раз инцидент произошел на улице Банковой во время протеста предпринимателей против законопроектов №1053-1 и №1073.

Протестующие приглашали Владимира Зеленского "на кофе" и требовали наложить вето на законопроект, который по их мнению, может погубить украинский малый и средний бизнес.

К протестующим вышел представитель партии "Слуга народа" Николай Тищенко. Нардеп подошел к микрофону, но его сразу выключили и под крики "Ганьба" толпа прогнала Тищенко с Банковой. Недовольство протестующих связано с тем, что нардеп был в числе тех, кто поддержал законопроект.

Тищенко устроил скандал у офиса Зеленского (видео: Информатор)

Кроме того в сети появилось видео, на котором Николай Тищенко просит помощи у полиции после того, как две женщины из числа протестующих прикоснулись к нему.

"Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжелые прикосновения две женщины из толпы, после чего он требовал от полиции защитить его от народа", - написал блогер Евгений Хурсин, опубликовавший видео.

Тищенко попросил сотрудников полиции, которые следили за порядком на акции протеста, обезопасить его от прикосновений со стороны женщин.

"Можно народного депутата... Не толкать меня в спину и не хватать за руки. Вы можете разобраться, чтоб меня не толкали? Что это за люди, которые держат меня за руки?" - обращался Николай Тищенко к полицейским.

При этом женщины заявили, что им теперь можно "трогать" народных депутатов, потому что с них сняли неприкосновенность.

Тищенко устроил скандал у офиса Зеленского (видео: facebook.com/Евгений Хурсин)

Напомни, согласно законопроектам №1053-1 и №1073 всех предпринимателей обяжут закупить кассовые аппараты и платить налоги по чекам, согласно прибыли. Кроме того любой покупатель может заявить в налоговую о "неправильном чеке" и получить купленный по этому кассовому документу товар бесплатно, если будет доказана неправильность чека.