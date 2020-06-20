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Нардеп Тищенко опозорился в прямом эфире: не смог ответить на простой вопрос

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 16:31
Нардеп Тищенко опозорился в прямом эфире: не смог ответить на простой вопрос
Николай Тищенко (фото: РБК-Украина)

Народный депутат Николай Тищенко оконфузился в прямом эфире

Николай Тищенко в очередной раз опозорился в прямом эфире. Вчера, 19 июня, нардеп от партии "Слуга народа" пришел на программу "Все по беспределу" на "Апостроф TV". Но он не смог ответить на вопрос ведущей о том, сколько народных депутатов находится в Верховной Раде.

Роксана Руно задала Тищенко простой вопрос о количестве депутатов в Раде, но нардеп начал путаться и сначала сказал, что их 200, а потом 405.

"200... подождите, 405, по-моему", - ответил нардеп.

Николай Тищенко снова опозорился в прямом эфире (видео: YouTube)

Когда у телеведущей появилось на лице сомнение, он сказал, что их 425. При этом Роксана отметила, что их немного больше. Чтобы хоть как-то реабилитироваться в ее глазах, Тищенко пожаловался на то, что у него уже плохая память, а депутаты постоянно "выходят и заходят".

Стоит отметить, что на сайте Верховной Рады указано, что по состоянию на 20 июня в Раде насчитывается 423 народных депутатов. При этом в конституционном составе Верховной Рады Украины отмечено 450 народных избранников.

Напомним, Николая Тищенко высмеяли за попытку понравиться киевлянам. Нардеп решил обеспечить столичные детские площадки песком, но нарвался на жесткую критику со стороны украинцев.

Ранее Тищенко попал в скандал после того, как проехался в киевской маршрутке и не заплатил за проезд.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины нардепНиколай Тищенко
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