Нардеп от "Слуги народа" опозорился в Раде с интимной перепиской

Нардеп от "Слуги народа" Анатолий Остапенко попал в скандал с интимной перепиской
Нардеп от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко попал в историю с интимной перепиской прямо в стенах Верховной Раду. Парламентария засекли в тот момент, когда он отвечал по телефону некоему Алексею Сильченко. Фото депутата с перепиской в смартфоне опубликовал эксперт Александр Волков.
"Депутат от "Слуги Народа" Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады. Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем", - написал Волков под фото.
Ниже приводим переписку мужчин.
Л. Сильченко: "Сейчас в Киеве".
А. Остапенко: "Привет. На завтра".
Л. Сильченко: "В костюме с бабочкой?".
А. Остапенко: "нет в трусах".
Л. Сильченко: "Трах*ть себя не дам".
А. Остапенко: "Смешно".
Пользователи сети отреагировали на фото переписки нардепа в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/anon.wm)