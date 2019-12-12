Нардеп "Слуги народа" оконфузилась с интимной перепиской: на новом матрасе

Депутат Слуги народа в Раде писала интимные сообщения (коллаж: РБК-Украина)

Народный депутат писала интимные сообщения во время заседания в Верховной Раде

В Верховной Раде Украины очередного народного депутата поймали за написанием интимных сообщений. В этот раз попалась Галина Третьякова, нардеп от "Слуги народа и глава Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Журналистам удалось сфотографировать переписку 56-летней Третьяковой во время утреннего заседания в четверг, 12 декабря. Об этом сообщает Информатор.

Во время активного обсуждения важного закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", нардеп переписывалась с Сергеем Поповым. Мужчина обрадовал Третьякову новостью, что "возможно сегодня привезут новый матрас".

Народный депутат радостно написала "Ураааа", и что "любит его еще сильнее за новый матрас".

"Секс на новом матрасе. Урааа", - радости Третьяковой не было предела.

Депутат Слуги народа в Раде писала интимные сообщения (коллаж: РБК-Украина)

До того, как стать депутатом Верховной Рады, Третьякову называли "королевой страхового бизнеса". Она является сторонником накопительной пенсионной системы. Кроме того, нардеп стала одним из инициаторов принятия закона о верификации (массовой проверке назначения и выплат) всех видов социальной помощи.

О семье Третьяковой известно немного. Facebook говорит, что 21 сентября 2019 она вышла замуж за Сергея Попова, с которым ее и поймали за интимной беседой.

Скрин: facebook.com/Галина Третьякова

По данным некоторых СМИ, у Третьяковой есть дети от предыдущего брака.