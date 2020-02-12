Нардеп от "Слуги народа" оконфузилась из-за бабушки

Нардеп от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева попала в неловкую ситацию в связи со своими высказываниями по поводу закона о земле. По ее словам, все люди ждали принятия этого закона, даже ее бабушка, которая живет в селе. Но, как оказалось, у бабушки нардепа совсем другое мнение. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Назар Приходько.

"Во время последней сессионной недели, где рассматривался проект закона о рынке земли, Мезенцева заявила: "Я думаю, что для всех присутствующих, которые когда-либо имели дело с землей, сегодня действительно праздник. Я также росла в деревне. Моя бабушка сейчас там проживает. И хочу ей тоже передать привет. Она тоже ждет рынка земли, открытия земли ... "., - процитировал Приходько Мезенцеву.

Журналисты нашли бабушку Мезенцевой, которая живет в Черниговской области. Пожилая женщина сообщила, что внучка с ней вообще не советовалась по поводу закона о земле, а тем более, уже очень давно не приезжала в село и не встречалась с родными, которые придерживаются обратного мнения и не поддерживают закон о земле.

"Вот она пусть чаще приезжает к бабушке. Она уже давным-давно была. Вот перечислите ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, есть там время, чтобы приехать. Как бы она бабушки рассказала, поговорила, как оно и что оно. С чем мы останемся, если продадим землю? Не знаю, ни с чем, видимо ", - сказала женщина.

Бабушка Мезенцевой высказалась о законе про землю (ZIK)