В Раде обеспокоены: нардеп от ОПЗЖ мог подцепить коронавирус во Франции

Нардеп Олег Волошин может быть больным на коронавирус. Об этом пишут украинские СМИ и политики.

Дело в том, что в конце февраля член "Оппозиционной платформы - За жизнь" ездил во Францию, где якобы имел встречу с местным депутатом Жан-Люком Рейтцером, который "подцепил" коронавирус и сейчас находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей.

Как пишет "Европейская правда", 27 февраля Волошин сам написал в своем Facebook о встрече с французским парламентарием.

"Шикарный пейзаж за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.

Правда, на сегодняшний день пост скрыт, или же удален вообще.

Заметим, что последний раз Рейтцер присутствовал на собрании парламента 25 февраля. Местная пресса подозревает, что во время встречи с украинским нардепом француз уже был болен.

Новость о том, что у Волошина подозревают коронавирус, подтвердили и в Верховной Раде. В частности депутат Алексей Гончаренко, которому недавно угрожал Владимир Зеленский, в своем Telegram-канале написал, что сегодня "Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять, есть ли у него коронавирус".

"Сегодня стало известно, что он контактировал с больным на коронавирус французским сенатором", - добавил Гончаренко.

А вот экс-глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан отреагировал на новость о возможном коронавирус у Волошина с присущим ему специфическим юмором.

"Народный депутат Украины контактировал с больным на короновирус, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады были старый и новый Кабмин, президент и куча других чиновников. Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах!" - написал Богдан.

Богдан считает, что народных депутатов нужно отправить на карантин из-за коронавируса (facebook.com/Андрей Богдан)

Сам нардеп от ОПЗЖ на данный момент никак не прокомментировал ситуацию относительно своего возможного заражения коронавирусом COVID-19.

Тем временем украинцы требуют закрыть на карантин Черновицкую область из-за найденного недавно там коронавируса.