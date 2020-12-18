Нардеп, назвавший COVID-19 выдуманной болезнью, снова опозорился

Народный депутат Юрий Камельчук, который недавно отметился скандальным высказыванием о том, что коронавирус - выдуманная болезнь, снова отличился странными суждениями.

В этот раз речь зашла о праве распоряжаться своим телом - проституции и абортах. По мнению Камельчука, проституция забирает энергию, как у женщин, да и мужчины от этого лишь проигрывают. Таким же злом в интервью программы "Мокре по живому" на канале hromadske нардеп назвал и аборты.

При этом политик сослался на ведические науки. По его мнению, проституция влияет не только на отток энергии у женщин, но и у Украины в целом, особенно если наши соотечественницы "путаются" с иностранцами.

"Раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии, в частности в Украине. Аборты - это уничтожение психофизического состояния женщины, которая такое совершает, потому что это смерть внутри себя", - добавил Камельчук.

Нардеп от "Слуги народа" отличился мнением о проституции (видео: YouTube/hromadske)

Пользователи сети активно комментируют интервью, высказывая недоумение по поводу подобных заявлений.

"Юрій Камельчук - живий доказ того, що як не Ковід, то шизофренія точно існує.

Максимально жалюгідний депутат, треба було його спитати, чи Земля кругла чи пласка.

Камельчук раскрылся. Оказывается он обыкновенный дурак.

Хлопець дуже хворий. Це вже не лікується.

Яскравий приклад людини яка ні**я не знає, але має думку про все на світі. Просто огидна людина", - пишут комментаторы.

Напомним, что не так давно Камельчук уже опростоволосился заявлением в прямом эфире о том, что коронавирус - вымышленная болезнь, а вакцины от нее "не вызывают доверия".