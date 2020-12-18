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Нардеп, назвавший COVID-19 выдуманной болезнью, снова опозорился

Автор: Светлана Мащенко

Народный депутат Юрий Камельчук, который недавно отметился скандальным высказыванием о том, что коронавирус - выдуманная болезнь, снова отличился странными суждениями.

В этот раз речь зашла о праве распоряжаться своим телом - проституции и абортах. По мнению Камельчука, проституция забирает энергию, как у женщин, да и мужчины от этого лишь проигрывают. Таким же злом в интервью программы "Мокре по живому" на канале hromadske нардеп назвал и аборты.

При этом политик сослался на ведические науки. По его мнению, проституция влияет не только на отток энергии у женщин, но и у Украины в целом, особенно если наши соотечественницы "путаются" с иностранцами.

"Раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии, в частности в Украине. Аборты - это уничтожение психофизического состояния женщины, которая такое совершает, потому что это смерть внутри себя", - добавил Камельчук.

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Нардеп от "Слуги народа" отличился мнением о проституции (видео: YouTube/hromadske)

Пользователи сети активно комментируют интервью, высказывая недоумение по поводу подобных заявлений.

  • "Юрій Камельчук - живий доказ того, що як не Ковід, то шизофренія точно існує.
  • Максимально жалюгідний депутат, треба було його спитати, чи Земля кругла чи пласка.
  • Камельчук раскрылся. Оказывается он обыкновенный дурак.
  • Хлопець дуже хворий. Це вже не лікується.
  • Яскравий приклад людини яка ні**я не знає, але має думку про все на світі. Просто огидна людина", - пишут комментаторы.

Напомним, что не так давно Камельчук уже опростоволосился заявлением в прямом эфире о том, что коронавирус - вымышленная болезнь, а вакцины от нее "не вызывают доверия".

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