Нардеп-автохам напал не ведущего "ЗупиниЛося" (видео)

В кадр активистов попал автомобиль, который припарковался сразу под знаком "Остановка запрещена". За рулем оказалась женщина и позже выяснилось, что это жена народного депутата Юрия Камельчука.

Ведущий программы также указал на то, что машина стоит в зоне остановки общественного транспорта, что также запрещено ПДД. Вместо того чтобы отъехать и припарковать авто в другом месте, женщина-водитель начала звонить по телефону.

После недолгих переговоров и отказа водителя переехать в другое место, ведущий приклеил на лобовое стекло машины наклейку "ЗупиниЛося". Женщина начала снимать происходящее на смартфон. В этот момент к автомобилю подбежал нардеп Юрий Камельчук. Сначала он попытался снять наклейку с лобового стекла, а потом набросился на журналистов.

"Зачем вы это сделали? Зачем, я вас спрашиваю? Вы пришли и нахамили моей жене!" – сказал нардеп журналистам и начал требовать предъявить удостоверение.

После препирательств Камельчук обвинил журналиста в том, что он дотронулся до его личной собственности, схватил за плечо и куда-то потащил. Он заявил, что его жена остановилась на две минуты на аварийке и это разрешено где угодно.

Потом он начал обзывать журналистов и снова попытался оправдать нарушение правил ПДД, теперь уже – служебными потребностями.

"Вам не стыдно? Вы думаете, что вас никто не слышит? Вы думаете, что вы всесильны? Вы думаете, что ваша наглость и самопровозглашение позволяет вам в любой момент? Чего вы убегаете?", - начал наезжать на ведущего Камельчук и попытался его преследовать.

Ведущий попросил его соблюдать дистанцию, а в ответ нардеп заявил, что не носит маску. В конце дискуссии Камельчук начал обвинять ведущего в том, что у него проблемы с общением.

Нардеп Камельчук набросился на ведущего программы "ЗупиниЛося"