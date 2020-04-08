Нардеп Анна Скороход и ее малыш больны коронавирусом: новые детали

Депутат Анна Скороход и ее маленький ребенок больны коронавирусом. Сейчас нардеп от партии "Слуга народа" с ребенком находятся в больнице, у нардепа снова повышается температура, а малыш находится в стабильном состоянии. Отметим, что Анна заболела еще в марте, но сейчас у нее снова возобновились симптомы и ее с малышом госпитализировали в инфекционную больницу. На днях повторный тест подтвердил у нее Covid-19.

"У меня сегодня снова поднялась температура, все повторяется, как было с самого начала. Лечимся. Колят антибиотики. Слава Богу, у ребенка состояние стабильное", - рассказала Анна Скороход.

Нардеп не понимает, почему сейчас переживает рецидив болезни.

"Сейчас ждем анализов", - рассказала Анна Скороход.

Анна Скороход с ребенком инфицированы коронавирусом (YouTube)

Отметим, что многие депутаты Верховной Рады сейчас инфицированы коронавирусом и находятся на лечении в больнице.

Напомним, 28 марта о заболевании COVID-19 сообщила народный депутат Анна Скороход. Она рассказала, что заражение коронавирусом у нее обнаружили после появления одного из симптомов - у нее исчезло обоняние.

Кстати, кроме того, ранее сообщалось, что от коронавируса вылечился народный депутат от "СН" Руслан Горбенко.