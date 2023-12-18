Напій із цього овоча допоможе боротися з раком та діабетом: нове дослідження

Що показало дослідження

Невелике дослідження показало, що вживання морквяного соку може допомогти зміцнити імунну систему та зменшити запалення.

Дослідники з Університету Південної Данії взяли до уваги біологічно активні сполуки фалькаринол (FaOH) та фалькариндіол (FaDOH), виявлені у морквяному соку, які можуть впливати на запалення.

Чотирнадцять здорових добровольців віком від 20 до 55 років здали аналіз крові до прийому соку, а потім за годину після нього.

Ці люди вживали 30 г ліофілізованого морквяного порошку, змішаного з 500 мл звичайної води.

Дослідження показало багатообіцяючі результати після вживання морквяного соку, що призвело до висновку, що вживання морквяного соку може принести користь людям з деякими захворюваннями, такими як діабет і рак, при яких запалює запал.

"Вживання морквяного соку вплинуло як на про-, так і протизапальні цитокіни у зразках плазми, стимульованих ЛПС, через годину після прийому соку порівняно з відсутністю прийому соку", - йдеться в дослідженні.

Споживання моркви сильно впливає на реактивність частин вродженої імунної системи, а біоактивні сполуки в моркві, які можуть пояснити ці ефекти, швидше за все, є ацетиленовими оксиліпінами, такими як FaOH і FaDOH.

У чому цінність моркви

Морква - це харчове джерело бета-каротину № 1, яке є попередником вітаміну А, життєво важливого для нашої імунної системи.

Клітковина в моркві може діяти як пребіотик, який допомагає покращити здоров'я кишечника та загальний імунітет.

Вона також може сприяти контролю рівня цукру у крові, що може додатково допомогти зменшити запалення в організмі.

За словами вчених, корисні властивості можна отримувати не лише з морквяного соку, а й із цільного овочу.