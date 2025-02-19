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Напівоголений "Холостяк" Терен похизувався сталевим пресом

Середа 19 лютого 2025 13:00
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Напівоголений "Холостяк" Терен похизувався сталевим пресом Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Іванна Пашкевич

Ветеран війни та головний герой 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Олександр Терен продемонстрував свій сталевий прес і розповів про усі свої татуювання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Будька.

Олександр поділився серією знімків, на яких позує тільки в шортах, демонструючи свій рельєфний прес, що неабияк потішило прихильниць.

Сашко зізнався, що своє перше татуювання набив у 18 років. Обираючи ескіз у гуртожитку, він випадково натрапив на зображення вовка.

"Він одразу мені сподобався, я пошукав майстра і невдовзі на лівому біцепсі зʼявилося перше тату. Спочатку планувалося лише одне, але воно виглядало надто самотньо. Тож довелося думати, що робити далі… і понеслося", - поділився ветеран.Напівоголений &quot;Холостяк&quot; Терен похизувався сталевим пресомОлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Будько додав, що всього за рік його рука повністю вкрилася татуюваннями. Він також зазначив, що найдовша сесія нанесення малюнка тривала майже дев’ять годин.Напівоголений &quot;Холостяк&quot; Терен похизувався сталевим пресомОлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

З часом нові зображення з’являлися по всьому тілу.Напівоголений &quot;Холостяк&quot; Терен похизувався сталевим пресомОлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Поступово вся права нога теж була зафарбована. Але життя розставило свої акценти - велика частина тату втрачена. А ще казали, що вони не виводяться!", - написав Терен.Напівоголений &quot;Холостяк&quot; Терен похизувався сталевим пресомОлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Головний герой "Холостяка" також поділився, що з самого початку не надавав своїм татуюванням глибокого чи прихованого змісту.Напівоголений &quot;Холостяк&quot; Терен похизувався сталевим пресомОлександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Він пояснив, що не хотів пов’язувати їх із символікою, яка з часом могла б втратити актуальність. Для нього тату - це лише красиві зображення або пам’ятні моменти.

До слова, раніше Інна Бєлєнь зізналась, чи готова до нових стосунків після розриву з Тереном.

Також нумеролог відповіла, чому насправді Інна та Олександр розсварилися.

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