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Напівоголені українські рятувальники знялися для благодійного календаря: гарячі фото

Рятувальники блиснули голими торсами для календаря (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У всьому світі знають ініціативу австралійських пожежників, які рік у рік випускають календарі з відвертими фото для тих чи інших благодійних акцій. Схожу реалізували полтавські волонтери - вони створили календар на 2025 рік під назвою "Прикрий перших", для якого рятувальники ДСНС знялися з оголеними торсами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт coverthefirst.com.

Головна мета пожежників - зібрати 12 млн грн на авто та РЕБ, які так необхідні у роботі ДСНС.

"МІСТОХАБ, ДСНС Полтавщини та креативна агенція R9 запустила найбільший в історії Полтави збір - 12 мільйонів гривень на закупівлю двох авто та комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Буковель ПП" для захисту рятувальників ДСНС. Ці системи здатні виявляти та блокувати ворожі безпілотники, які постійно загрожують життю рятувальників під час виконання завдань", - сказано в повідомленні на сайті.

Зазначимо, що вартість одного календаря - 1,5 тис. грн. Творці проекту зазначили, що тираж обмежений - випустили лише 1 тис. штук.

Рятувальники із Полтави (скриншот:coverthefirst.com.ua)

Зйомки для календаря проходили у Полтаві, а участь у проекті взяли рятувальники із Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Карлівки, Миргорода.

На сайті можна не тільки переглянути відверті фото українських рятувальників, але й прочитати та дізнатися про них та їхню місію більше.

Купити календар та приєднатися до збору можна тут.

Рятувальники із Полтави (скриншот: coverthefirst.com.ua)

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