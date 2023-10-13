Перед смертю написали однакові повідомлення. Поліція розповіла про підлітків, які вчинили суїцид

Що відомо про загиблих

Дівчата 2006 та 2005 років народження були студентками інформаційного коледжу одного зі столичних вищих навчальних закладів Києва. За місцем навчання їх характеризують позитивно, батьки брали участь в їхньому житті та переймались їхньою безпекою.

Повідомляється, що напередодні трагедії дівчата разом переночували у батьків одної з них.

"Дівчата проживали в різних районах столиці - у Дніпровському та Голосіївському. Навчалися дистанційно. Напередодні ніяких конфліктів не було, в сім’ях були гарні та довірливі стосунки", - повідомили у правоохоронних органах.

Поліція встановлює усі деталі загибелі підлітків, та що саме могло підштовхнути дівчат до фатального кроку. Зараз розпочато досудове розслідування, попередньо справу кваліфікують, як самогубство.

Повідомляється також, що на 26 поверсі недобудови ЖК "Дніпровські вежі", звідки зістрибнули підлітки, правоохоронці виявили речі загиблих та два мобільні телефони. У них були передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення. Їхній зміст не розголошують.

На цій новобудові часто відпочивають підлітки

У соцмережах повідомляють, що на територію цієї новобудови можна легко потрапити, оскільки там повалений паркан у деяких місцях. Будівництво охороняється, втім неналежним чином, раз туди безперешкодно можуть потрапити сторонні особи.

Місцеві також зазначають, що на новобудові часто бачили підлітків, які там відпочивали або просто проводили час.

Правоохоронці говорять, що поки невідомо, як дівчата потрапили у цю новобудову.

Місце трагедії (фото: Telegram/Украина Сейчас: новости, война, Россия)

Щорічно понад 120 підлітків вчиняють суїцид

Українська статистика свідчить, що щороку понад 120 підлітків вчиняють самогубство. Третина із них - дівчата.

У Києві за останні три місяці це вже третє парне самогубство підлітків. У серпні в Дарницькому районі двоє 12-річних дівчат вистрибнули із 15 поверху житлового будинку. А 2 жовтня 17-річна дівчина та 18-річний хлопець викинулись з 24-го поверху у Дніпровському районі, ведучи прямий ефір у соцмережах.

"Прямого зв’язку між цими жахливими випадками немає. Але тенденція тривожна. Щодо останнього випадку, то з переписок загиблих теж немає ніяких слідів стороннього впливу чи спілкування з чужими людьми. Обоє дівчаток з дуже хороших сімей і для їх батьків - це справжній жах. Адже не було ніяких зовнішніх ознак, що у підлітків є якісь проблеми чи неприємності", - говорять у поліції.

Правоохоронці закликали батьків більше уваги приділяти своїм дітям і у разі виявлення тривожних ознак суїцидальної поведінки - звертатись за допомогою до психологів.