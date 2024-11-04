"Мого нареченого не існує". Жінка взнала шокуючу правду за два тижні до весілля

Майже півтори роки Меган Кларк думала, що її життя схоже на казку. Вона зустріла чудового хлопця, який у неї закохався до нестями, почав її балувати, дарувати подарунки та зробив пропозицію. До того, ж, наречений стверджував, що він лорд і його прадід був засновником компанії з виробництва друкарської машинки Underwood. Але казка закінчилася в один день.

Яку страшну та шокуючу правду взнала жінка про свого нареченого та чому весілля було скасовано, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

27-річна Меган Марк працювала менеджером у барі на острові Вайт, коли в її житті вперше з'явився лорд Берті Андервуд. Він був чарівним, добрим, вдумливим і дуже чітко давав зрозуміти, що в нього серйозні наміри.

За словами жінки, новий знайомий розповів, що є нащадком Джона Т. Андервуда, засновника компанії, яка продає друкарську машинку Underwood ще з початку 20 століття. Сумнівів у Меган не виникало, бо Берті поводився як сучасний аристократ.

Він посилав їй на роботу квіти, купував дорогі подарунки, їздив у Лондон на своєму Bentley на романтичні побачення. Лорд Берті був мрією будь-якої жінки.

Тому, коли він запросив Меган через місяць побачень переїхати у його трьох поверхову віллу на березі моря, вона погодилася. А ще через 5 місяців він зробив їй пропозицію руки та серця, і жінка, звісно погодилася.

Свою роботу у барі Меган покинула, бо нареченому не подобалося, що вона там в оточенні багатьох чоловіків. Сам Берті займався годинниковим бізнесом і запросив наречену працювати разом.

За півтора року жінка почала помічати певні нестиковки та підозрілі факти. Додому почали приходити листи, які були адресовані іншим людям - Андервуд сказав, що це, напевно, призначено для попередніх власників.

Якось в офісі Меган випадково знайшла гаманець, повний кредитних карток на імена інших людей. Її підозри почали зростати й вона вирішила пошукати імена з карток через інтернет. Усі вони виявилися псевдонімами Роберта Мадейські, засудженого шахрая, який виглядав так само як і її коханий - лорд Берті Андервуд.

Раптом його прохання ніколи не публікувати спільні фото або його фото у соцмережах стало для неї набагато зрозумілим, бо ж його шукало дуже багато людей.

Далі більше - вся історія про лорда Берті Андервуда була вигаданою, від початку і до кінця. Він не був нащадком культового винахідника, не мав нічого спільного ані з будинком, в якому вони жили, ані з автомобілем - вони були просто орендовані, щоб створити ілюзію багатства.

Берті (Роберт) встиг оформити кредитну карту на Меган і залізти у борг в розмірі 30 00 фунтів (близько 40 000 доларів). Навіть каблучка з діамантом, яку він подарував нареченій, виявилася підробкою. Про це жінка взнала, коли хотіла її продати та перекрити терміново борг на картці.

Найгірше, що вся правда вийшла назовні за два тижні до весілля, яке мало стати казковим. Меган зустрілася з Берті та пішла від нього назавжди з розбитим серцем. Бо єдине, що вона могла зробити аби погасити борги - це скасувати абсолютно все.

"Я довірлива людина, доки люди не дають мені причин цього не робити. Він був хороший у тому, що робив. Він ніколи не помилявся. Але вигадував крихітну неревалентну брехню, щоб підкріпити велику. Наприклад, казав, що знайшов дошки для підлоги в студії та встановив їх під час ремонту, а сам не був навіть власником. Чи на його стінах висять фото старовинних машинок Ундервуд, а він не має до них стосунку", - розповіла Меган.

Свою історію жінка розповіла у соціальних мережах і з нею дуже швидко зв'язалося багато людей, яких Роберт-Берті так само ошукав. Але й був і інший нюанс, який її здивував.

"Кожна людина, з якою він це робив і з якою мав сексуальні стосунки, була іншою. Немає жодної закономірності в типі, статі або віці, що змушує мене думати, що справжніх почуттів ніколи не було. Я думаю, що він один тих людей, які щиро не можуть нікого любити", - додала Меган.

Пізніше Мадейські був заарештований за іншими звинуваченням, але чомусь йому знову вдалося уникнути свого ув'язнення. І зараз він знову пробує когось ошукати, впевнена жінка. Вона вирішила показати фото шахрая та розповісти про його звички, щоб, можливо, когось врятувати від пастки.

Сама ж Меган поступово відновлюється після того неприємного догляду. Вона з головою пішла у роботу, але приділяє час своїм песикам та друзям.