Напавший в поезде на журналистку "Интера" насильник умер, не дождавшись суда: первые детали
Виталий Рудзько, который в ночь с 31 июля на 1 августа 2020-го пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде "Укрзализныци", умер 13 апреля.
Об этом пишет Страна, ссылаясь на слова пострадавшей женщины.
Сообщается, что последнее судебное заседание, назначенное на 14 апреля, перенеслось в связи со смертью обвиняемого. Предварительно сообщается, что у него был рак мозга.
"Нам сообщили, что Рудзько умер 13 апреля. Неизвестно, что произошло. Ни свидетельства о смерти, никаких доказательств не получили. Но следователь по базе СИЗО посмотрел - Рудзько действительно числится умершим. Предварительная причина смерти - рак мозга. Но это еще подтверждается. Умер он в реанимации, в какой больнице - неизвестно..." - рассказала Луговая.
Коллаж РБК-Украина: Анастасия Луговая и Виталий Рудзько
Девушка, которую обвиняемый пытался изнасиловать на глазах у маленького сына, говорит, что все это время жила в страхе, но теперь "страх умер вместе с насильником".
"Страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить… Так вот - этот страх умер вместе с ним", - поделилась эмоциями Луговая.
Тем не менее, дело остается открытым. Ведь Анастасия судится еще и с "Укрзализныцей", которая не смогла обеспечить ее безопасность. Следующее заседание назначено на 19 мая.
Напомним, что попытка изнасилования произошла в поезде Мариуполь - Киев. Это событие вызвало огромный резонанс в обществе, после чего в некоторых поездах "Укрзализныци" стали внедрять специальную охрану.