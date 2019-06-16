Напали толпой и ограбили беременную женщину: видео и детали ЧП в Киеве

Нападение на беременную женщину с целью ограбления совершила группа из семи человек ромской национальности. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице.

ЧП произошло на остановке "Национальный авиационный университет" в Соломенском районе. Женщина выходила с трамвая, когда ее окружили ромы и начали рыться в сумке - они вытащили powerbank. Когда женщина начала кричать и угрожать полицией, зарядное устройство ей вернули.

Потерпевшая вызвала полицию и удерживала за футболку одну из грабительниц, все другие ромы убежали, кроме мужчины в возрасте около 40 лет. Он сильно толкнул беременную женщину в плечо.

Полицейские задержали грабителей и отправили в участок. Там пострадавшая женщина написала заявление. Тем не менее, с ромов взяли объяснения и отпустили.

"Будто бы открыто уголовное производство. Как известно, ромы приехали из Берегово (Закарпатская область)", - написано в сообщении под публикацией.

Нападение на беременную женщину совершили ромы в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети невероятно возмущены подобным случаем, они оставляют сотни комментариев под публикацией.

Работать не хотят, надо их всех в забитое село за 1000 км отправить и пусть живут, а еще колючей проволокой с напряжением оградить. И все будет ок.

Готов вместе с мужем беременной организовать диалог с этими лицами.

Как показывает практика, как только полиция их задерживает, потом сразу и отпускает, а они дальше идут воровать. Такие законы.

Ху*рить плетьми их надо, на Майдане.

Нападение на беременную женщину совершили ромы в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Моя бы воля... Я бы навалял так, что все бы кровавой юшкой умывались!

Пиз*ить! Другого выхода нет, и пусть рты закроют защитники ромов. Афроамериканец на Крещатике показал, как надо с ними говорить.

Вывозить нужно их из Украины пачками.

Пусть на принудительные работы привлекут под конвоем полицейских убирать улицы в столице и других городах за правонарушение, работать не хотят, вот и нападают и грабят.

Одного такого рому подвесить за я*ца вниз головой на Индустриальном мосту. Результат превзойдет все ожидания.

Напомним, недавно в Одесской области рецидивист напал затащил на пустырь и изнасиловал 18-летнюю беременную.

Также мы писали о том, что в Днепре возле "АТБ" неизвестные напали на двух парней и нанесли им ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что в Киеве неподалеку от метро "Бориспольская" в Дарницком районе неизвестный изнасиловал 24-летнюю девушку.