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Напали сзади и били по голове: в Харькове после избиения скончался украинский режиссер

Харьков, Понедельник 16 ноября 2020 22:12
Напали сзади и били по голове: в Харькове после избиения скончался украинский режиссер
Траурная свеча (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Умер украинский режиссер Леонид Садовский

В Харькове в ночь с 15 на 16 ноября в больнице умер украинский режиссер и педагог Леонид Садовский, которого 14 числа избили неизвестные. Заслуженному деятелю искусств Украины был 71 год.

Коллеги и ученики Садовского рассказали, что на режиссера напали недалеко от его дома на Салтовке, когда он вечером вышел в аптеку за лекарством. Об этом сообщает местное издание "Харків Times".

Интересно, что нападавшие ничего не взяли у режиссера, хотя у него с собой была достаточно большая сумма денег.

Напали сзади и били по голове: в Харькове после избиения скончался украинский режиссер

Леонид Садовский (фото: facebook.com/Леонид Садовский)

В полиции Харьковской области рассказали, что узнали о потерпевшем 14 ноября в 18:10 от врача скорой помощи. Садовский получил несколько ударов по голове, когда шел домой через пустырь.

Злоумышленник напал на него сзади, после чего режиссер потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, то отправился домой, где обо всем рассказал жене. Его супруга вызвала бригаду скорой помощи. Садовского увезли в Харьковскую городскую клиническую больницу.

Правоохранители проводят расследование. Открыто уголовное производство, статья которого предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Киеве умер профессор медицины Вадим Березовский, который был первооткрывателем в Украине.

Ранее умер легендарный армянский, советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян.

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