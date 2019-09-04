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Напал и пытался задушить в лифте: в Днепре чуть не погибла студентка

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 16:26
Напал и пытался задушить в лифте: в Днепре чуть не погибла студентка
В Днепре преступник чуть не задушил девушку в лифте (Коллаж РБК-Украина)

Девушка пыталась бороться и нанесла преступнику травмы на обе руки

В Днепре неизвестный напал на студентку в лифте – он начал ее душить, но девушке удалось вырваться и сбежать. Подробности происшествия рассказала эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика.

Она сообщила, что инцидент произошел во вторник вечером, 3 сентября. В доме на жилмассиве Красный Камень неизвестный мужчина напал на студентку-эколога.

"Вчера вечером на нашу сотрудницу, студентку-эколога, напал мужчина лет 25, рост 170-175, среднего телосложения. Она пыталась найти ключи, чтобы открыть подъезд. Он подошел сзади и предложил открыть (у него был ключ от домофона), они сели в лифт (он сказал, что ему на 5). Проехав пару этажей, он начал ее душить! Дверь лифта открылась, и она каким-то чудом вырвалась, он догнал и пару раз кинул на пол, пытаясь душить дальше. Вырываясь, она забежала в предбанник и со всех сил закрыла за собой решетку. Этим сильно ударив ему по пальцам. Но он сильнее, он ее догнал и завалил, продолжая душить", - написала Лампика и добавила, что от гибели девушку спас сосед.

"Она фактически потеряла сознание, когда на шум вышел сосед. Нападавший сказал, что это его жена и ей стало плохо, она упала в обморок. Попросил вызвать скорую. Пока мужчина пошел за телефон, он убежал. Прихватил рюкзак с телефоном и документами", - рассказала эколог.

Она обратилась к местным жителям с просьбой опознать преступника и помочь пострадавшей составить фоторобот. Кроме того, Лампика отметила, что это не первый инцидент в этом районе.

"Возможно, вы видели такого мужчину: лет 25, рост 170-175, с травмами руки? Пишите в личку. И еще: может кто-то умеет рисовать со слов? Надо составить фоторобот. Помогите. Это Красный камень и уже шестой эпизод", - попросила она.

Напал и пытался задушить в лифте: в Днепре чуть не погибла студентка

Скриншот поста (facebook.com/dtek.dp)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре педофил-насильник напал на девочку и порезал ей лицо.

А также рассказывали о том, что в Днепре люди устроили самосуд над пойманным преступником.

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