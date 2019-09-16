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Напал на любимую с ножом из-за ревности: подробности трагедии под Тернополем

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 16:39
Напал на любимую с ножом из-за ревности: подробности трагедии под Тернополем
Под Тернополем мужчина порезал ножом любимую (Коллаж РБК-Украина)

Студентка первого курса получила не менее 10 ударов ножом

В Тернопольской области взрослый мужчина напал на 18-летнюю студентку и в приступе ревности нанес ей не менее 10 ударов ножом. В полиции Тернопольской области сообщили детали преступления, пишет издание "Факты".

Как рассказал пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета, девушка встречалась с парнем несколько лет, но в сентябре отношения пошли на спад, так как она уехала учиться в Тернополь.

На выходных 18-летняя Диана отправилась со своими друзьями- студентами в соседний городок на фестиваль пива. Вся компания возвращалась домой поздно. Ее бойфренд засел в засаде возле дома и поджидал возлюбленную. Когда она дошла до своего двора и уже начала прощаться с друзьями, 34-летний мужчина выскочил из-за кустов и начал кричать. А после – вытащил нож и начал наносить ей удары – в живот, в грудь, в шею. Один из друзей попытался заступиться за девушку, но ему тоже досталось несколько ударов. После нападения мужчина убежал в лес.

Напал на любимую с ножом из-за ревности: подробности трагедии под Тернополем

18-летняя Диана погибла из-за ревности любимого

На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь. Сокурсника Дианы смогли спасти, но девушка, к сожалению, скончалась, по дороге в больницу.

Полиция с собаками начала поиски убийцы сразу и только к утру они напали на его след. На допросе он признался, что совершил преступление и объяснил, почему.

"Мужчина признал свою вину. Говорит, что приревновал девушку. Хотя, никаких причин для ревности на самом деле не было. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Одессой мужчина изрезал жену в лифте.

А также сообщали о том, что в Киеве иностранец зарезал бывшую жену.

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