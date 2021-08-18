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Нападают с камнями и задувают газом: в Киеве разоблачили банду опасных воровок (фото)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве разоблачили банду опасных воровок, которые нападают на людей с камнями, бутылками и даже применяют газовые баллончики.

Фото "героинь" показали в Telegram-сообществе "Всеодноїхнесадять".

"Будьте осторожны! Эта банда нападает на людей, если не удалось ограбить! Бросают в потерпевших камнями, бутылками, задувают баллоном. Дерутся!" - подписаны фото четырех девушек.

Отметим, что хештегом "Всеодноїхнесадять" отмечают ромов, которые обворовывают и обманывают украинцев, в основном в крупных городах. При этом подозреваемых часто отпускают, и они снова принимаются за старое.

Имена задержанных:

  • Кондор Рада Янушивна, 20 лет.
  • Ласлова Ирина Гейзевна, 18 лет.
  • Сухан Дьенди Гейзевна, 34 года
  • Кондор Ейшебет Батоловна, 36 лет.

Фото: В Киеве поймали агрессивных воровок (t.me/vseodnoikhnesadyat)

Для справки

В Украине проживает 15 этнических групп ромов, среди которых: сэрвы, влахи кэлдэрары, ловари, крымские цыгане, синти, венгерские цыгане, словацкие цыгане, русские цыгане, "кишиневцы", урсары и другие.

По данным переписи 2001 года, больше всего ромов проживает в Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Ранее мы писали, что ромы избили полицейских прямо в участке. Но самое интересное, что главного нападавшего не задержали, а отпустили "под личное обязательство".

Также сообщалось, что в аптеках Киева мошенники нагло обворовывают людей, парочка попала на видео.

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