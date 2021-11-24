Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват годами терроризирует целый массив (фото)

В Киеве мужчина с психическим расстройством нападает на женщин прямо на улице и бьет, после чего просто уходит. Такие инциденты фиксируют на жилмассиве Русанова уже не первый год, но за это время управы на "городского сумасшедшего" так и не нашли.
Об этом 24 ноября говорится в сообщении на паблике "Березняки и Русановка" на странице в Facebook.
О крайнем таком случае сообщила свидетельница происшествия в сети, а также опубликовала фото неадеквата.
По словам женщины, странный гражданин на улице, поравнявшись с незнакомками, внезапно замахивается и бьет их, а затем идет себе дальше.
В Киеве на Русановке мужчина нападает на незнакомок на улице (фото: facebook.com/RusBerNews)
В комментариях к публикации с рассказом об инциденте жители столицы отмечают, что это не редкий случай.
Также в сети призвали киевлян, у которых есть информация о данном человеке, поделиться данными, чтобы не подвергать других такой опасности и риску наткнуться на этого агрессивного мужчину.
Мужчина нападает на женщин на столичной Русановке (фото: facebook.com/RusBerNews)
Тут стоит напомнить, что о проблеме с многочисленными нападениями психически больного мужчины на женщин на Русановке сообщалось еще пару лет назад в прессе. Очевидно, что за прошедшие годы ситуация не изменилась.
Так, в конце 2019-го правоохранители комментировали инциденты и отмечали, что следственные действия ведутся, его уже задерживали, но суд отпустил гражданина под личное обязательство.
Как выяснилось, речь идет о мужчине по имени Андрей, которому сейчас под 40. По словам его матери, он более 20 лет находится на учете в психдиспансере. Женщина рассказывала, что врачи поставили сыну ошибочный диагноз и назначили соответственно ошибочное лечение. Также она сообщила, что ее второй, старший сын, тоже имеет также проблемы с психикой.
Согласно выводам психиатрической экспертизы, мужчина не осознает своих действий.
По словам психиатра, по закону психически больного человека в Украине могут задержать только в случае его согласия, однако же проблема в том, что ни один больной шизофренией не согласится с тем, что он имеет проблемы и опасен для себя или окружающих. Если пациент не хочет медицинской помощи, но люди считают обратное, то тогда вопрос решается через суд.
Ранее сообщалось, что летом в Киеве на Троещине обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице, и тогда люди едва не "линчевали" маньяка.