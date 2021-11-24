Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват годами терроризирует целый массив (фото)

О крайнем таком случае сообщила свидетельница происшествия в сети, а также опубликовала фото неадеквата.

По словам женщины, странный гражданин на улице, поравнявшись с незнакомками, внезапно замахивается и бьет их, а затем идет себе дальше.

В Киеве на Русановке мужчина нападает на незнакомок на улице (фото: facebook.com/RusBerNews)

В комментариях к публикации с рассказом об инциденте жители столицы отмечают, что это не редкий случай.

Также в сети призвали киевлян, у которых есть информация о данном человеке, поделиться данными, чтобы не подвергать других такой опасности и риску наткнуться на этого агрессивного мужчину.

Мужчина нападает на женщин на столичной Русановке (фото: facebook.com/RusBerNews)

Что известно о злоумышленнике

Тут стоит напомнить, что о проблеме с многочисленными нападениями психически больного мужчины на женщин на Русановке сообщалось еще пару лет назад в прессе. Очевидно, что за прошедшие годы ситуация не изменилась.

Так, в конце 2019-го правоохранители комментировали инциденты и отмечали, что следственные действия ведутся, его уже задерживали, но суд отпустил гражданина под личное обязательство.

Как выяснилось, речь идет о мужчине по имени Андрей, которому сейчас под 40. По словам его матери, он более 20 лет находится на учете в психдиспансере. Женщина рассказывала, что врачи поставили сыну ошибочный диагноз и назначили соответственно ошибочное лечение. Также она сообщила, что ее второй, старший сын, тоже имеет также проблемы с психикой.

Согласно выводам психиатрической экспертизы, мужчина не осознает своих действий.

По словам психиатра, по закону психически больного человека в Украине могут задержать только в случае его согласия, однако же проблема в том, что ни один больной шизофренией не согласится с тем, что он имеет проблемы и опасен для себя или окружающих. Если пациент не хочет медицинской помощи, но люди считают обратное, то тогда вопрос решается через суд.