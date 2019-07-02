Можете нанести вред здоровью: Комаровский сделал родителям важное предупреждение

Доктор Комаровский рассказал, можно ли заставлять ребенка пить обычную простую воду, если он от нее категорически отказывается. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

К Евгению Комаровскому обратилась мама полуторагодовалого малыша, который не хочет пить простую воду.

Педиатр посоветовал маме ребенка поступить педагогически - не предлагать ребенку альтернативу в виде сладких напитков, которые, по словам педиатра, могут нанести прямой вред здоровья.

Комаровский объяснил, что если у ребенка будет реальная жажда, он обязательно будет пить воду. А если малыш понимает, что при помощи истерики он сможет получить сладкий сок, то именно так и будет происходить.

Комаровский рассказал, можно ли заставлять ребенка пить воду (фото: pixabay.com)

"Конечно же, ваш ребенок, глядя в ваши добрые глаза, прекрасно знает, что, отказавшись от воды и устроив истерику, он получит от вас замечательный сладкий сок. Поэтому он воду и не пьет", - заявляет Комаровский.

Педиатр настойчиво рекомендует продолжать предлагать ребенку воду.

Комаровский рассказал, можно ли заставлять ребенка пить воду (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.