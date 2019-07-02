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Можете нанести вред здоровью: Комаровский сделал родителям важное предупреждение


Евгений Комаровский посоветовал действовать педагогически

Доктор Комаровский рассказал, можно ли заставлять ребенка пить обычную простую воду, если он от нее категорически отказывается. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

К Евгению Комаровскому обратилась мама полуторагодовалого малыша, который не хочет пить простую воду.

Педиатр посоветовал маме ребенка поступить педагогически - не предлагать ребенку альтернативу в виде сладких напитков, которые, по словам педиатра, могут нанести прямой вред здоровья.

Комаровский объяснил, что если у ребенка будет реальная жажда, он обязательно будет пить воду. А если малыш понимает, что при помощи истерики он сможет получить сладкий сок, то именно так и будет происходить.

Комаровский рассказал, можно ли заставлять ребенка пить воду (фото: pixabay.com)

"Конечно же, ваш ребенок, глядя в ваши добрые глаза, прекрасно знает, что, отказавшись от воды и устроив истерику, он получит от вас замечательный сладкий сок. Поэтому он воду и не пьет", - заявляет Комаровский.

Педиатр настойчиво рекомендует продолжать предлагать ребенку воду.

Комаровский рассказал, можно ли заставлять ребенка пить воду (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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