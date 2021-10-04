Нанесли более 20 ударов в голову: подробности жестокого избиения полицейских в Чернигове

В тот роковой день сотрудники полиции находились в штатском, поскольку были в отпуске.

Правоохранители еще выясняют, что именно стало причиной нападения, но ранее в сети сообщалось, что мужчины в одном из супермаркетов сделали замечание шумной компании после чего между ними произошел конфликт.

Молодые люди принялись жестоко избивать мужчин. Предварительно известно, что 30-летнему капитану полиции Артуру Ерохину нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия.

Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили.

Правоохранители нашли всех участников происшествия и доставили их в отдел. Четырем из них, которые непосредственно избивали полицейских, следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Подозреваемые - жители Чернигова, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему - 18.

Суд над подростками, убивших полицейских в Чернигове (фото: cn.npu.gov.ua)

Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из пострадавших.

17-летнему Дмитрию Тунику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. На суде он заявил, что не бил "копов".

"Я вообще никак не участвовал в избиении. Я был также свидетелем, просто стоял рядом", - сообщил подросток.

Суд над подростками, убивших полицейских в Чернигове (видео: YouTube)