Нанесла 43 ножевых "неумышленно": в убийстве полицейской в Киеве выяснились странные детали

Женщина говорит, что не помнит, как произошло убийство, а в зале суда и вовсе потеряла сознание. Ни она, ни родственники с журналистами не общались. Но кое-что подозреваемая все же рассказала во время процесса, на котором ей избрали меру пресечения.

Погибшей, как и подозреваемой, было 37 лет, она работала в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Во время расследования версию о мотивах связанных с профессиональной деятельностью быстро отбросили. Святослава не занималась делами, связанными с раскрытием тяжелых преступлений.

По звонкам и видео с камер наблюдения быстро вышли на подругу погибшей. Она сразу созналась, показала нож, которым наносила ранения.

Тем вечером Святослава, Юлия и ее кума собралась на квартире накануне праздника "посидеть вместе". Ссор на посиделках не было. Когда кума ушла, Юлия и Святослава решили пройтись по улице, где между ними и возник конфликт. По утверждению подозреваемой, Петрова первая напала на нее, больно схватив за лицо, после чего Юлия нанесла ей несколько ударов бутылкой по голове.

Что было дальше Юлия не помнит, но судмедэкспертиза насчитала 43 ножевых ранения. Женщина на суде твердит одно - она возвращалась к месту события несколько раз, чтобы удостовериться, "может с ней все же все в порядке".

По словам адвоката, его подзащитная длительное время в депрессии, у нее двое маленьких детей. Защитник просил круглосуточный домашний арест, мол убийство не было умышленным. Прокурор перечила - про какой непрямой умысел можно говорить, если погибшей нанесли 43 ранения.

Мать погибшей говорит, что дочь не была агрессивной, и не верит, что она могла спровоцировать ссору. Женщина предполагает, что ее дочери могли завидовать.

Суд назначил подозреваемой два месяца содержания под стражей без возможности выйти под залог. После вердикта Юлия потеряла сознание.

Подозреваемая в убийстве женщины-полицейской рассказала свою версию (видео: ТСН)