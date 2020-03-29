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Намордник надень: "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции

STYLERЖизнь    29.03.2020 - 21:11
Намордник надень: "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции
Николай Тищенко (фото: РБК-Украина)

На заседании фракции "Слуги народа" разругались Куницкий и Тищенко

Фракция "Слуга народа" провела заседание для членов партии. При этом не обошлось без выяснений отношений. Так, народные депутаты "Слуги народа" Александр Куницкий и Николай Тищенко поругались прямо на заседании.

Во время конфликта Куницкий и Тищенко на повышенных тонах обговаривали какую-то публикацию. На видео видно, как Тищенко приближается к Куницкому и начинает выяснять отношения.

Нардепы Александр Куницкий и Николай Тищенко устроили разборки (видео: YouTube)

Тищенко заявил, что Куницкий опубликовал в Telegram-канале "Темный рыцарь" какой-то пост, который его огорчил. Депутаты не могли утихомириться, несмотря на усилия еще одного человека, который пытался их успокоить.

Напомним, что народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива вляпался в скандал из-за коронавируса и разозлил украинцев. Дело в том, что скандальный нардеп похвалил Сталина и опубликовал цитату диктатора, в которой упоминались моры и эпидемии. По его мнению, Сталин в нынешних условиях очень бы пригодился на кресле руководителя Украины.

"Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!" - отметил Кива на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что украинский телеканал ICTV в очередной раз попал в скандал из-за появления несоответствующих титров на экране во время трансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского.

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